Zes mensen rijbewijs kwijt na politiecontrole

Zes mensen hebben hun rijbewijs in moeten leveren tijdens een politiecontrole op de N279 bij Berlicum. Vijf mensen hadden te hard gereden. De hoogste snelheid die werd gemeten was 142 kilometer per uur op een weg waar tachtig het maximum is. Dat meldt de politie op Twitter.

Een bestuurder moest zijn rijbewijs inleveren, omdat er meer dan drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed werd aangetroffen. Bij ervaren chauffeurs is 0,5 promille toegestaan, de chauffeur had 1,79 promille alcohol in zijn bloed.

Een brommerbestuurder probeerde de controle nog te ontlopen door hard weg te rijden, maar kon snel daarna worden aangehouden. De man bleek ruim te veel gedronken te hebben. Daarnaast was zijn rijbewijs achttien jaar geleden al ongeldig verklaard.