Op de Venrayseweg in Horst is zondagmorgen rond 3.30 uur een auto tegen een boom geknald. Daarbij is een persoon om het leven gekomen. Drie mensen raakten gewond, een van hen is er ernstig aan toe. De politie kon geen mededelingen doen over de identiteit van de slachtoffers. De traumahelikopter is geland in het Noord-Limburgse plaatsje.