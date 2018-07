De Noord-Zuidlijn is klaar voor de start

Over precies een week rijdt hij: de metro die Amsterdam-Noord met Zuid verbindt. Na vijftien jaar bouwen, is de Noord-Zuidlijn eindelijk een feit. Op zaterdag, de openingsdag, kunnen zo’n 50.000 mensen gratis een ritje maken, waarop de officiële dienstregeling zondag om 07.30 uur ingaat. ,,We zijn er helemaal klaar voor”, zegt Hoite Detmar, directeur van de Noord-Zuidlijn. ,,De laatste testen zijn afgerond, alle papieren en vergunningen zijn binnen en de metrobestuurders zeggen: ‘laat ze maar komen’.”

De directeur waarschuwt dat het de eerste tijd nog niet op rolletjes loopt. Een aantal kinderziektes is nog niet verholpen en het hele openbaarvervoersnetwerk in de hoofdstad verandert. ,,Ik verwacht dat het in de eerste week redelijk chaos zal zijn. Het wordt echt wennen voor de reizigers.” Daarnaast zijn de problemen met de digitale informatievoorziening bij verstoringen en de haperingen in het treinbesturingssysteem nog niet verholpen. ,,Daar hebben we de afgelopen tijd ook mee geoefend”, zegt Detmar. ,,Het GVB weet nu heel goed hoe het daarmee moet omgaan.”

De bouw van de Noord-Zuidlijn ging bepaald niet zonder slag of stoot. Zo liep de aanleg veel vertraging op; aanvankelijk moest de metrolijn in 2011 al klaar zijn. Ook kostte het project uiteindelijk ruim twee keer zoveel als begroot, 3,1 miljard euro in plaats van 1,46 miljard. ,,Er is heel veel gebeurd”, zo blikt Detmar terug. ,,Het was een moeilijke start, met weinig draagvlak voor het project en weinig risicobudget.” Bij zijn aantreden waren in 2008 net de panden aan de Vijzelgracht verzakt en lag de bouw driekwart jaar stil. ,,Ik ben blij dat we sinds 2011-2012 in rustiger vaarwater zijn gekomen, al is het wel jammer dat we twee jaar geleden alsnog de startdatum moesten uitstellen naar aanleiding van de faillissementen van twee onderaannemers.”

Detmar staat ook stil bij de twee doden die zijn gevallen bij de aanleg. Zo kwam een automobilist om toen er een damwandplaat op zijn auto kwam en werd een medewerker aangereden door een metro bij station Zuid. ,,Dat heeft ongelofelijk veel impact gehad.”

De directeur was tien jaar betrokken bij de aanleg van de metrolijn, waarvan de laatste 2,5 jaar als eindverantwoordelijke. Hij verheugt zich vooral op het moment nadat de metro in bedrijf is. ,,Ik kijk erg uit naar het moment dat de metro een week rijdt en het een beetje gewoon begint te worden.”