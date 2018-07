Kind overleden door verkeersongeluk Kerkrade

Het kind dat zaterdagmiddag ernstig gewond raakte bij een verkeersongeval in Kerkrade, is afgelopen nacht in het ziekenhuis overleden. Bij het ongeluk raakten een man en vier kinderen gewond. De toestand van een van de kinderen was ernstig.

Het ongeval gebeurde rond 14.30 uur op de Valkenhuiserlaan toen de automobilist de macht over het stuur kwijt raakte en uit de bocht vloog. De politie denkt denkt dat dit kwam door ,,een medische oorzaak” bij de bestuurder.

De man zat met zijn drie kinderen en een vriendje van de zonen in de auto. Zij komen uit een Duits plaatsje, net over de Nederlandse grens.