Amsterdam vraagt hulp VN om woningmarkt

Amsterdam roept samen met zeven andere wereldsteden de hulp in van de Verenigde Naties om de problemen rond de woningmarkt te verhelpen.

Volgens New York, Londen, Parijs, Berlijn, Barcelona, Montreal, Montevideo en Amsterdam kopen steeds meer investeerders huizen in een populaire stad op. Ze verkopen ze met veel winst door, verhuren ze voor hoge prijzen of zetten ze op Airbnb. Door de grote vraag en het geringe aanbod, stijgen de huizenprijzen en exploderen de huren. De steden vinden dat ze bij de landelijke regering weinig gehoor krijgen voor hun stadsprobleem. Onder leiding van burgemeester Ada Colau van Barcelona hebben ze daarom besloten een brandbrief naar de VN te sturen.

De steden willen op landelijk niveau meer mogelijkheden krijgen om speculatie tegen te gaan en voldoende betaalbare woningen te houden en te krijgen in de stad.