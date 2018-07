Dik 3 miljoen Nederlandse tv-kijkers WK-finale

De finale van het WK voetbal is zondag in Nederland door ruim drie miljoen kijkers gevolgd. Ze zagen Frankrijk wereldkampioen worden en Kroatië met 4-2 strijdend ten onder gaan. Het was volgens de Stichting KijkOnderzoek (SKO) het best bekeken tv-programma van zondag. De nabeschouwing (2,9 miljoen) en de huldiging (2,5 miljoen), eveneens op NPO 1, staan in het dagrapport tweede en derde.

De negende etappe van de Tour de France trok 948.000 kijkers naar NPO 1. De Avondetappe met ruim een miljoen kijkers zelfs nog wat meer.

De tennisfinale van Wimbledon op NPO 2 haalde met 337.000 tv-kijkers nog net de Dag Top 25. De Serviër Novak Djokovic zette het toernooi voor de vierde keer op zijn naam. De voormalige nummer één van de wereld bleek veel te sterk voor de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson: 6-2 6-2 7-6 (3).