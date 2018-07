‘Het blijft droog met kans op hittegolf’

Kondigden weerbureaus eind vorige week nog aan dat er een eind zou komen aan de droogte in Nederland, maandag meldt Weeronline dat de extreme droogte juist zal verergeren. Er valt de komende twee weken nauwelijks neerslag, terwijl eerder ,,stereotiep Nederlands zomerweer met geregeld buien” werd verwacht.

2018 wordt het droogste jaar van deze eeuw en het verbreken van het record van 1976 komt in zicht, aldus Weeronline. ,,Soms brengt een lokale bui een paar millimeter regen maar het neerslagtekort loopt op van 220 naar circa 255 millimeter.”

,,Komende week is de kans op tropische dagen in De Bilt 50 procent en daarmee is er ook kans op een officiële hittegolf.” De andere helft van de weermodellen laten temperaturen tussen 24 en 28 graden zien. ,,Hoe warmer het wordt, des te meer vocht er verdampt en des te sneller het neerslagtekort toeneemt.”