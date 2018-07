Nijmegen stinkt door warmte

De Vierdaagsefeesten zorgen door de warmte voor stankoverlast in de Nijmeegse binnenstad. Vooral rond de vele plaskruizen en urinoirs hangt een vieze lucht. De organisatie zet na klachten van binnenstadbewoners vanaf maandag extra mensen in om de urinoirs vaker te legen en schoon te maken, zo is maandag besloten.

De organisatie plaatst op nog meer plekken urinoirs en verplaatst ook een aantal toiletvoorzieningen. Een aantal hofjes in het centrum, waar veel wildplassers hun behoefte doen, wordt afgesloten.

Volgens de reinigingsdienst worden de openbare toiletten al vaak schoongemaakt, maar door de warmte en de droogte verdampt het schone water meteen. Bovendien is het eerste weekend van de Vierdaagsefeesten erg druk geweest. Zaterdag en zondag waren er meer dan 200.000 mensen in het Nijmeegse centrum, die vanwege de warmte allemaal meer drinken dan anders. Daardoor waren de wc’s voortdurend in gebruik.