Sander Hoogendoorn krijgt ochtendshow op 3FM

Radio-dj Sander Hoogendoorn volgt Domien Verschuuren op als presentator van de ochtendshow op NPO 3FM. Hij is vanaf 3 september iedere werkdag te horen tussen 06.00 en 09.00 uur, maakte hij bekend in de middagshow van zijn collega’s Mark en Rámon.

,,Een eigen ochtendshow op 3FM. Dit voelt een beetje als het WK van de radio waar ik aan mee mag doen! Dan wil ik wel het Kroatië worden van de ochtend: niet de populairste, maar wel de leukste”, zegt Hoogendoorn in een reactie.

De dj kan deze week al een beetje oefenen met vroeg opstaan, want hij loopt mee met de Vierdaagse in Nijmegen. Hoogendoorn werkt sinds 2011 bij BNN en begon met de Croissandershow in de weekendochtenden op 3FM. Op dit moment is hij iedere maandag tot en met donderdag te horen tussen 18.00 en 21.00 uur. Eind vorig jaar zat hij samen met Domien Verschuuren en Angelique Houtveen in het Glazen Huis voor 3FM Serious Request.