Tijdelijke topman NFI weg na onderzoek gedrag

Het contract met interim-directeur Peter van den Elzen (66) van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is per direct beëindigd wegens ontoelaatbaar gedrag. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Er liep een onderzoek tegen de man, nadat op 5 juli een melding was binnengekomen dat hij zich mogelijk onvoldoende integer had gedragen. Dat heeft nu uitgewezen dat zijn handelen ,,niet in overeenstemming is geweest met de gedragsregels die zijn vastgesteld in de Gedragscode Integriteit Rijk ten aanzien van privérelaties op het werk”.

Zijn vertrek heeft geen gevolgen voor de continuïteit van het NFI, aldus het ministerie. Het contract van de interim liep nog slechts enkele maanden. De benoeming van een nieuwe directeur is in de afrondende fase.