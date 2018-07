Voorwaardelijke straf voor tv-piraten

Twee mannen uit Groningen zijn maandag veroordeeld tot voorwaardelijke straffen voor tv-piraterij. Ze hebben de smartcard voor Ziggo-abonnementen gekraakt. Dat signaal verkochten ze door aan bijna tweehonderd mensen, die daardoor goedkoop tv konden kijken.

De piraterij duurde ruim drie jaar en werd vorig jaar ontdekt. Een 40-jarige Groninger zou de code voor de smartcards hebben gekraakt. Ook zou hij ontvangstkastjes, zogeheten Dreamboxes, hebben verkocht via Marktplaats. Hij deed dat omdat hij destijds verslaafd was aan gokken en geld nodig had. Hij werd veroordeeld tot twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf van 240 uur. Zijn 49-jarige handlanger zou klanten hebben geworven. Ook hielp hij ze als ‘monteur’ wanneer het televisiesignaal niet goed doorkwam. Hij werd veroordeeld tot 150 uur taakstraf, waarvan 50 uur voorwaardelijk.

De 40-jarige hoofdverdachte heeft alles toegegeven. Zijn handlanger ontkende en zei dat zijn monteurswerk niets meer was dan het indrukken van een reset-knop.

De zaak kwam aan het licht door een anonieme tip bij VodafoneZiggo. Het bedrijf zegt ongeveer anderhalve ton aan inkomsten te zijn misgelopen. VodafoneZiggo wil via een civiele procedure de schade vergoed krijgen.