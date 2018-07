Weer actiedreiging op Schiphol

Na de beveiligingsmedewerkers op Schiphol dreigen nu ook medewerkers van vrachtafhandelaar Menzies met acties. Vakbond FNV heeft een ultimatum gesteld en eist vóór woensdagmiddag onder meer een hoger loonbod. Of en in welke mate passagiers last zullen hebben van eventuele acties kon een woordvoerster niet zeggen.

Bij Menzies werken ongeveer 350 mensen. In de hele vrachtafhandelsector op Schiphol zijn zo’n 1500 medewerkers actief. FNV wil toewerken naar één cao voor de hele sector, zoals eerder wel al werd overeengekomen voor de bagagehandelaars met ingang van 2020. Bij de bagageafhandeling is een ander onderdeel van Menzies betrokken.

FNV vindt dat de loonontwikkeling van de medewerkers bij Menzies World Cargo al jaren achterblijft bij de rest van Nederland. De bond noemt het huidige bod van de werkgever een ,,lachertje”.

Beveiligers op Schiphol begonnen vorige week met acties voor een betere cao. Door stiptheidsacties ontstonden soms wat langere rijen bij de veiligheidscontroles op de luchthaven. De acties tegen G4S Aviation Security gaan volgens FNV door.