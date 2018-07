Wereldhavendagen in teken van ‘energize’

Het thema van de Wereldhavendagen in Rotterdam, begin september, is ‘energize’. Veel activiteiten zijn dan ook gericht op schone energie. De 41e editie is volgens de organisatie omvangrijker dan ooit, met 110 deelnemers. Er worden honderdduizenden bezoekers verwacht die komen kennismaken met de Rotterdamse haven, aan de hand van activiteiten, demonstraties en excursies.

Als een van de grootste havens ter wereld wil Rotterdam een voortrekkersrol vervullen in de transitie naar schone energie. Tijdens het maritieme evenement is er daarom bijvoorbeeld een groene lijn, die bezoekers leidt langs de kades van de Rijnhaven en ze informatie geeft over duurzame energie, bouw en water. Mensen kunnen bijvoorbeeld een ansichtkaart sturen vanuit het Rotterdamse riool en meedoen aan een interactieve EnergieQuiz

De Wereldhavendagen zijn gratis en vinden plaats in het gebied rond beide oevers van de Erasmusbrug. Behalve de activiteiten op de kades van de Wilhelminapier tot aan de Rijnhaven en van het Willemsplein tot aan de Parkkade, kunnen bezoekers vrijwel de hele dag van demonstraties op het water genieten. Het evenement is op 7, 8 en 9 september.