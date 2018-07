28 jaar cel en tbs voor doden Anne Faber

Michael P. is door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doden, verkrachten en ontvoeren van Anne Faber. Het Openbaar Ministerie had deze straf ook geëist.

De rechter sprak van zeer schokkende feiten. ,,Deze zorgen voor onveiligheid en angst in de maatschappij. Het raakt vrouwen in hun gevoel zich vrij en veilig te kunnen bewegen.” De rechtbank beschreef Michael P. als ,,een gewetenloze, nietsontziende, perverse man die zijn eigen wensen laat voorgaan voor het welzijn van zijn medemens”. P. werd eerder veroordeeld voor de verkrachting van twee meisjes.

De 25-jarige Anne Faber verdween eind september tijdens een fietstocht in de bossen bij Utrecht. Een kleine twee weken later werd haar lichaam gevonden, begraven in de buurt van Zeewolde. Dat P. zo heeft gezeuld met het lichaam getuigt volgens de rechtbank van een totaal gebrek aan respect voor zijn medemens. Ook dat hij de familie van Faber zo lang in onzekerheid heeft gelaten over haar lot, rekent de rechtbank P. zwaar aan.

Een levenslange gevangenisstraf is volgens de rechtbank niet passend, omdat in dat geval de kans bestaat dat P. ooit weer op vrije voeten kan komen, zonder dat hij behandeling heeft ondergaan. Een tbs-maatregel kan namelijk niet bij een levenslange gevangenisstraf.

De 28-jarige P. was aanwezig bij de uitspraak en hoorde het vonnis onbewogen aan. Het is nog niet duidelijk of hij in beroep gaat tegen het vonnis.

Faber werd onder bedreiging van een mes verkracht en ontvoerd. Daarna knevelde P. haar en reed ruim een kwartier rond op zijn scooter. Bij de vliegbasis Soesterberg doodde hij haar, volgens hem onbedoeld en in een opwelling toen ze om hulp schreeuwde. De rechter maakte gehakt van de verklaringen van P., die naar eigen zeggen continu in een opwelling zou hebben gehandeld. De rechtbank sprak over ,,een web van leugens”, waarin P. ook nog eens de schuld van de gruwelijke feiten probeert af te schuiven op zijn slachtoffer. P. is pas verklaringen gaan afleggen toen hij was geconfronteerd met de resultaten van het politieonderzoek, niet uit medeleven met de nabestaanden van Faber, aldus de rechtbank.