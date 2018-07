Advocaten Michael P. zwijgen over vonnis

De advocaten van Michael P. willen vooralsnog niet reageren op het vonnis van de rechtbank in Utrecht. ,,Wij willen eerst het vonnis bestuderen”, aldus raadsman Niels Dorrestein, direct na afloop van de uitspraak. Mogelijk komen zij dinsdag later op de dag met een reactie.

De rechtbank verwierp de verweren van de advocaten. In hun pleidooi hebben Dorrestein en zijn collega Sander de Korte betoogd dat de straf van P. gematigd moest worden omdat hij bij zijn arrestatie door de politie zou zijn mishandeld. De rechtbank heeft daarover gezegd dat dat een ,,vormverzuim” is, waaraan geen consequenties hoeven te worden verbonden. De gang van zaken heeft niet geleid tot een oneerlijk proces en is uitvoerig onderzocht door de rijksrecherche en het Openbaar Ministerie, aldus de rechtbank.

De advocaten konden niet zeggen hoe Michael P. de uitspraak heeft ondergaan. Zij hadden hem nog niet gesproken. In de rechtszaal hoorde P. het vonnis onbewogen aan.