‘Bedreiging burgemeester was waarschuwing’

De bedreiging in februari van burgemeester Wil Houben van het Zuid-Limburgse Voerendaal lijkt een waarschuwing tegen de gemeente en andere diensten die betrokken zijn bij de bestrijding van criminaliteit in die plaats. Dat zei de politie dinsdag in het televisieprogramma Opsporing Verzocht, dat aandacht besteedde aan de zaak.

Houben was op 26 februari in de ochtend met de auto onderweg naar het gemeentehuis toen een man met een bivakmuts de weg opliep en een wapen op hem richtte. De bedreiging lijkt niet op zichzelf te staan, maar deel uit te maken van een langere reeks gezagsondermijnende incidenten, zegt de politie. Zo werd in 2017 de auto van een wethouder in brand gestoken.

Sinds 2016 zijn hennepkwekerijen en een drugslaboratorium ontmanteld en zijn daaraan verwante belastingschulden geïnd. Het is volgens de politie goed mogelijk dat de bedreiging en intimidatie uit de hoek komen van de criminelen tegen wie die acties waren gericht.

De politie heeft een beloning van 12.500 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot een oplossing van de zaak. Al eerder is veel aandacht besteed aan de zaak. Zo hebben bijvoorbeeld 4500 mensen die in de buurt waren toen de bedreiging plaatsvond, een sms gekregen waarin om informatie is gevraagd. Tot een aanhouding leidde dat nog niet.

