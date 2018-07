Celstraf en jeugd-tbs voor doodsteken jongen

Een zestienjarige jongen uit Almere is veroordeeld tot 226 dagen jeugddetentie en voorwaardelijke jeugd-tbs omdat hij zijn vijftienjarige plaatsgenoot Shaqil heeft doodgestoken.

De zestienjarige jongen was met geweld beroofd van zijn tas en was achter de daders aangegaan. Toen hij Shaqil met de tas zag lopen, ontstond een worsteling waarbij hij zijn mes pakte. De messteken werden de vijftienjarige fataal.

Volgens de rechtbank in Lelystad was er geen sprake van noodweer, zoals de advocaat van de jongen had bepleit. De jongen ,,heeft de grenzen van de noodzakelijke verdediging overschreden door het mes te pakken en daarmee het slachtoffer vijf keer te steken”.