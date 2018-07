Celstraffen tot zeven jaar voor Syriëgangers

Drie mannen zijn bij verstek veroordeeld tot celstraffen tot zeven jaar omdat ze zijn afgereisd naar gebieden van Islamitische Staat (IS) in Syrië en Irak en daar hebben deelgenomen aan een terroristische organisatie.

De hoogste straf van zeven jaar is voor een man die was te zien in een propagandafilm van IS. Hij is daarmee volgens de rechtbank in Rotterdam een boegbeeld geworden voor de gewapende strijd van de terreurbeweging.

De twee anderen moeten zes jaar de cel in. Het drietal was via social media opgeroepen op de zitting te verschijnen, maar ze gaven daar geen gehoor aan.

Een vierde verdachte is vrijgesproken. Hij is weliswaar met een wapen op een filmpje te zien, maar het is niet duidelijk waar en waarom die opname gemaakt is.

Donderdag doet de rechtbank uitspraak in een vergelijkbare zaak tegen zeven Syriëgangers.