Grote drugslading op marinierskazerne Doorn

Op de marinierskazerne in Doorn (Utrecht) is een grote drugslading ontdekt, vermoedelijk cocaïne. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt de zaak. Volgens een woordvoerder gaat het om tientallen kilo’s, de exacte hoeveelheid moet nog worden vastgesteld. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Personeel vond de drugs op de Van Braam Houckgeestkazerne maandagmiddag, maakte de marechaussee dinsdag bekend.

De onderschepte partij drugs is naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gestuurd voor nader onderzoek. Over de herkomst kon de marechaussee nog niets zeggen. Wel wilde de woordvoerder kwijt dat het gezien de hoeveelheid waarschijnlijk was bedoeld om te verhandelen en niet voor eigen gebruik.

Het onderzoek staat onder leiding van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland. Daar is voor gekozen omdat de drugspartij op militair terrein is gevonden en de rechtbank in Arnhem een zogeheten militaire kamer heeft die strafzaken behandelt waarbij militairen betrokken zijn.