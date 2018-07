Klaas Otto doet aangifte tegen rechercheteam

Oprichter Klaas Otto van motorclub No Surrender heeft aangifte gedaan tegen het rechercheteam dat onderzoek naar hem doet. Volgens de vijftigjarige Otto maken rechercheurs zich schuldig aan smaad en laster en proberen ze getuigen te beïnvloeden. ,,Voor hem is de maat vol”, aldus advocaat Niels van Schaik naar aanleiding van een bericht van BN/De Stem over de aangifte.

Van Schaik zegt dat de politie nog meer verdenkingen tegen Otto probeert te verzamelen. Ze proberen hem in verband te brengen met meerdere liquidaties, gedwongen abortussen en groepsverkrachtingen in clubhuizen van No Surrender en Satudarah (waarvan hij eerder prominent lid was).

,,Iedereen in zijn omgeving wordt benaderd voor belastende informatie. De vreselijkste verhalen worden verspreid terwijl die nergens op zijn gebaseerd”, aldus de advocaat.

Het Openbaar Ministerie vervolgt Klaas Otto in diverse strafzaken vanwege afpersing, bedreiging, witwassen, mishandeling, brandstichting, beïnvloeding van getuigen en deelname aan een criminele organisatie. De verdachte uit Bergen op Zoom zat daarom tot april in voorarrest maar werd toen met een enkelband vrijgelaten.