Nabestaanden herdenken MH17-vliegramp

Bij het Nationaal Monument MH17 in Vijfhuizen herdenken nabestaanden dinsdag hun dierbaren die zijn omgekomen bij de vliegramp met de MH17. Het is precies vier jaar geleden dat het toestel van Malaysia Airlines boven Oost-Oekraïne uit de lucht werd geschoten. Alle 298 inzittenden kwamen om. Onder hen waren 196 Nederlanders.

Tijdens de herdenking lezen nabestaanden de namen van de slachtoffers voor, is er muziek en zijn er toespraken van onder anderen burgemeester van Haarlemmermeer, Onno Hoes en de voorzitter van Stichting Vliegramp MH17, Piet Ploeg. Op het tijdstip van de ramp is er een minuut stilte. Minister-president Mark Rutte opent het defilé met het leggen van bloemen bij het monument, dat bestaat uit 298 bomen.

Na internationaal onderzoek staat volgens de regering onomstotelijk vast dat bij het neerhalen van het vliegtuig een Russische raketinstallatie is gebruikt. De Buk-raket die daarvoor werd gebruikt, was van een brigade van het Russische leger in Koersk, aldus het Joint Investigation Team. Moskou blijft ontkennen en stelt dat er nooit een Russische raketinstallatie de grens met Oekraïne is overgegaan.