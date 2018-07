Rechtbank oordeelt over verdachten Vestiazaak

De rechtbank in Rotterdam doet dinsdag uitspraak in het proces tegen zeven verdachten in het financiële schandaal rond woningcorporatie Vestia. Tegen twee hoofdverdachten heeft het Openbaar Ministerie (OM) celstraffen geëist van vier en bijna vijf jaar wegens omkoping, oplichting, witwassen en fraude. Tegen vijf andere verdachten zijn straffen geëist tussen de vijf maanden en twee jaar cel.

Marcel de V. (51) en Arjan G. (47) vormen de spil in de affaire. De V. was kasbeheerder bij Vestia en G. financieel tussenpersoon. Samen sloten ze bij banken jarenlang honderden contracten af – ter waarde van 23 miljard euro – voor zogeheten derivaten, financiële producten die beschermen tegen rentestijgingen. Het ging mis toen de rente fors daalde. Het leidde in 2012 bijna tot de val van Vestia.

De V. en G. bleken voor deze contracten zelf heimelijk ruim 20 miljoen euro aan commissie op te strijken, die ze onderling verdeelden. De V. is blijven ontkennen dat er een omkooprelatie was en dat hij iets fout heeft gedaan. G. heeft wel omkoping bekend.

Drie andere verdachten waren zakenrelaties die volgens het OM een graantje meepikten van de illegale praktijken. De laagste eisen waren voor de vader en de ex-vrouw van G. wegens witwassen.