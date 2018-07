Rechtbank oordeelt over zaak-Anne Faber

De rechtbank in Utrecht doet dinsdag uitspraak in de zaak tegen Michael P., de man die verdacht wordt van het doden, verkrachten en ontvoeren van Anne Faber. Tegen P. is 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.

De 25-jarige Faber verdween eind september vorig jaar tijdens een fietstocht in de bossen bij Utrecht. Een kleine twee weken later werd haar lichaam gevonden, begraven in de buurt van Zeewolde. Dat gebeurde – na aanvankelijk zwijgen – op aanwijzingen van P., die was opgepakt omdat zijn DNA op de gevonden jas van de vrouw zat. Na zijn arrestatie zei P. drie dagen niets, omdat hij naar eigen zeggen was mishandeld tijdens zijn aanhouding.

De aanklager noemde tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak vorige maand de ,,ronduit weerzinwekkende feiten” die P. pleegde. ,,Een horrorscenario voor iedere vrouw.” Onder bedreiging van een mes werd Faber ,,bruut verkracht en mishandeld”.

In emotionele verklaringen lieten de ouders van Faber weten wat P. hen heeft aangedaan. De 28-jarige verdachte, sinds kort zelf vader van een dochtertje, was daar niet bij aanwezig. De familie had aangegeven niet in dezelfde ruimte te willen zijn.

P. zelf kwam in zijn laatste woord, aan het einde van de twee dagen durende rechtszaak, niet verder dan twee zinnen: ,,Ik heb echt verschrikkelijk veel spijt van mijn daden. Dat was het.”