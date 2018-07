De politie in Amsterdam heeft dinsdagochtend even na 06.00 uur op station Lelylaan een trein korte tijd stilgelegd ,,in verband met een verdachte omstandigheid”. Een mogelijk verwarde man is meegenomen naar het bureau.

Het ging om de trein tussen Hoorn en Schiphol. Het treinstel en de bagage van de man werden onderzocht, maar het bleek loos alarm. In verband met het onderzoek werd het treinverkeer op dit traject tijdelijk stilgelegd. De treinenloop is inmiddels hervat.