De rechter in Utrecht is dinsdagochtend kort na 10.00 uur begonnen met het voorlezen van de uitspraak in de zaak over het doden, verkrachten en ontvoeren van Anne Faber. Tegen verdachte Michael P. is 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. P. was wel aanwezig bij de uitspraak. Tijdens de behandeling van de zaak was hij ook iedere dag present.