Vaker groen licht voor elke zondag winkelen

In bijna 70 procent van de gemeenten mogen de winkels elke zondag open. Dat is meer dan twee jaar geleden, toen de winkels in 60 procent van de gemeenten zeven dagen per week open mochten. Dat meldt Detailhandel Nederland op basis van eigen onderzoek. Volgens de brancheorganisatie willen nog eens dertig gemeenten de zondagopenstelling verruimen.

,,Een heel mooie ontwikkeling. Consumenten kunnen straks op momenten die hun het beste uitkomen hun boodschappen of aankopen doen. Uiteraard zouden we in de overige gemeenten ook graag een bredere winkelopeningstijden-regeling zien”, aldus Sander van Golberdinge, directeur Detailhandel Nederland.

In gemeenten die geen wekelijkse koopzondag hebben, mogen winkels nu ook wel op zondagen open. Maar dan bijvoorbeeld niet elke week, niet overal en niet alle soorten winkels.

Volgens Detailhandel Nederland geven ChristenUnie en SGP steeds vaker steun aan het hebben van een koopzondag.