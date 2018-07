42 leerlingen Maastricht krijgen VMBO-diploma

In totaal 42 leerlingen van VMBO Maastricht hebben woensdag te horen gekregen dat ze geslaagd zijn en hun diplomakunnen afhalen. Eerder werd het aantal van 41 geslaagden genoemd, maar daar is er een bijgekomen. Dinsdag werd namelijk duidelijk dat 79 leerlingen het vak Cultuur en Kunstzinnige Vorming toch niet over hoeven te doen. Voor één van hen betekent dit dat het diploma nu al klaar ligt.

De helft van de leerlingen ging woensdagmiddag naar school om het diploma alvast af te halen. Volgens een woordvoerder van de school kwamen leerlingen juichend met hun ouders naar buiten. ,,Ze waren heel erg opgelucht”, zei de woordvoerder.

De eindexamens van 354 leerlingen van VMBO Maastricht werden afgelopen maand ongeldig verklaard, omdat de school een potje had gemaakt van de schoolexamens. Naast de 42 geslaagde leerlingen, staat er van circa twintig kandidaten vast dat ze zijn gezakt. De rest moet volgende maand hersteltoetsen doen. In september is de officiële diploma-uitreiking.