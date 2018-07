Blok: Suriname is een ‘mislukte staat’

Suriname is volgens minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken een mislukte staat (,,failed state”) en dat heeft ,,ernstig te maken met de etnische opdeling”. Dat zei de bewindsman vorige week dinsdag tijdens een besloten bijeenkomst met Nederlanders die werkzaam zijn bij internationale organisaties.

Het onderzoeksprogramma Zembla van BNNVARA heeft beelden van de gebeurtenis toegespeeld gekregen. Blok stelt in een reactie tegenover Zembla dat hij voorbeelden heeft gebruikt ,,die in het publieke debat ongelukkig kunnen overkomen”. Hij wilde een ,,open uitwisseling” stimuleren en zijn inbreng was er deels op gericht om ,,te prikkelen”.

Tijdens de bijeenkomst ging het onder meer over xenofobie en angst voor migranten. Blok zegt geen land te kennen met een multiculturele of multi-etnische samenleving waar mensen vreedzaam samenleven. Volgens hem loopt een gemeenschap ,,vrij snel tegen de grenzen aan” als het gaat om migratie. Hij sprak via een videoverbinding met de circa tachtig aanwezigen.

Blok verwacht verder niet dat er nog binnen de Europese Unie afspraken kunnen worden gemaakt ,,dat ieder land evenveel vluchtelingen gaat accepteren”. Herverdeling van asielzoekers splitst de EU-lidstaten. Vooral Oost-Europese landen als Hongarije, TsjechiĆ« en Polen verzetten zich hier fel tegen.

Zelfs als Oost-Europa wel akkoord gaat, zullen migranten daar ,,geen leven hebben”, aldus de minister. In Warschau of Praag lopen volgens hem helemaal geen gekleurde mensen. ,,Die mensen zijn binnen een week weg. Worden letterlijk waarschijnlijk in elkaar geslagen.”