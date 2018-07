Blok: uitspraken over migratie onverstandig

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken vindt zijn uitspraken over onder meer migratie en het ,,mislukte” Suriname achteraf niet zo verstandig. Hij had ze zo niet moeten doen, zegt hij in reactie op alle commotie. Zelfs zijn eigen partij VVD en coalitiepartner D66 uitten felle kritiek en eisten opheldering.

Hij zegt te betreuren dat hij met zijn uitlatingen aanstoot heeft gegeven. Ook stelt hij te ver te zijn gegaan en zijn woorden niet goed te hebben gekozen.

Blok deed zijn uitlatingen over migratie en de multiculturele samenleving ruim een week geleden op een besloten bijeenkomst voor Nederlanders die werkzaam zijn bij internationale organisaties. Beelden daarvan kwamen woensdag naar buiten door het programma Zembla van BNNVARA.

In een brief aan de Tweede Kamer zegt hij dat hij met zijn uitspraken deels wilde prikkelen. ,,Om dat doel te bereiken heb ik tijdens deze bijeenkomst de scherpte van de discussie opgezocht en illustraties gebruikt die ongelukkig zijn. Ik heb mij daarbij in te scherpe bewoordingen uitgelaten. Ik betreur dat ik daarmee aanstoot heb gegeven.”

Hij gaat in de brief ook in op zijn opzienbarende uitspraken over Suriname, dat hij een mislukte staat noemde. Hij zou daarmee niet de internationale definitie van een ‘failed state’ hebben bedoeld. ,,Veel Surinaamse kiezers stemmen op kandidaten uit hun bevolkingsgroep (niet per se op etnische partijen) in de verwachting dat deze politici het beste voor hun belangen zullen opkomen. Ik heb bedoeld te zeggen dat dit helaas een zwakte is in het politieke bestel.”

Ook leek hij op de bijeenkomst afstand te nemen van het kabinetsbeleid om asielzoekers over heel de Europese Unie te spreiden. In de brief ziet Blok zich dan ook genoodzaakt te benadrukken dat hij zich aan het regeerakkoord houdt.