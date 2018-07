Celstraffen tot 9 jaar voor Angels-kopstukken

Drie kopstukken van de Haarlemse Hells Angels-chapter hebben celstraffen tot negen jaar opgelegd gekregen. In de extra beveiligde gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp noemde de rechtbank hen de leiders van een criminele organisatie, ,,die het plegen van strafbare feiten faciliteerde en stimuleerde”.

Chapterpresident Lysander de R. (36) kreeg de hoogste straf. Zijn secondanten Ricardo van der H. (43) en Frank L. (38) kregen respectievelijk zeven en vijf jaar celstraf. De straffen vielen lager uit dan de eisen, omdat de rechtbank het drietal op diverse onderdelen van de aanklacht vrijsprak. Tegen De R. was vorige maand veertien jaar celstraf geëist, tegen Van der H. en L. ieder tien jaar.

De drie werden vorig jaar januari aangehouden bij een gecoördineerde actie, waarbij de volledige Haarlemse chapter werd opgerold. Volgens de rechtbank is de chapter nadat De R. er in 2014 aan de macht was gekomen, uitgegroeid tot een club ,,met een steeds bedreigender reputatie, waarin de president ,,het volledige gezag” had. Onder leiding van De R. ontstond ,,een keihard en beestachtig chapter”. De leden die na zijn verkiezing bleven ,,wisten wat de lijn was en zetten die voort”, aldus de rechtbank.

Die sprak in het vonnis van ,,een waar schrikbewind” in Haarlem en omgeving, waarbij ,,al dan niet willekeurige slachtoffers werden gemaakt” en waarbij de drie kopstukken zich onder meer schuldig maakten aan mishandeling, afpersing, bedreiging, brandstichting en wapenbezit. De motorclub liet zich leiden door macht en territoriumdrift, plaatste zichzelf buiten de maatschappelijke orde en was ,,ontwrichtend voor de samenleving”.

De rechtbank spreekt woensdagmiddag de straffen uit tegen zes andere clubleden, de partner van De R. en de club zelf.