Extra laadpunten en waterstofstations

Door bijna 2 miljoen euro extra uit Brussel komen er in Nederland meer laadpunten voor elektrische voertuigen en stations voor waterstof, een alternatief voor brandstoffen als benzine en diesel. Tot eind 2020 komen er nog eens 46 zogenoemde snelladers en twee waterstofstations bij.

In Nederland zijn al ruim negenhonderd snelle laadpunten. Ook moeten er over ruim twee jaar in totaal zestien waterstofstations zijn, waarvan vier in Amsterdam. Nu zijn er drie elders in Nederland.

Met Nederland krijgt ook Vlaanderen met Brussel geld voor extra laad- en tankpunten. Volgens staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) verstevigen de investeringen de koppositie die BelgiĆ« en Nederland al hebben op het gebied van duurzaam vervoer. ,,Je schone voertuig van energie voorzien zou net zo simpel moeten zijn als het opladen van je telefoon, ook als je langere afstanden rijdt en daarbij de grens over rijdt. Deze projecten brengen dat weer een stap dichterbij.”