Kamer wil opheldering van minister Blok

Coalitiepartner D66 wil uitleg van minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) over zijn ,,onbegrijpelijke” opmerkingen over de ‘mislukte staat’ Suriname en de multiculturele samenleving. De grootste regeringspartij VVD vindt de uitspraken ,,lomp”.

,,De taak van de minister van Buitenlandse Zaken is om diplomatieke betrekkingen te onderhouden. D66 verwacht daarom snel heldere, inhoudelijke uitleg van de minister over zijn onbegrijpelijke uitspraken en zijn pessimisme aangaande de verdeling van vluchtelingen in Europa en de multiculturele samenleving”, laat Kees Verhoeven (D66) weten.

Han ten Broeke van de VVD is kritisch over de woorden van zijn partijgenoot Blok. ,,De uitspraken van minister Blok, weliswaar gedaan in een besloten setting, zijn lomp. Niemand zal beweren dat Suriname een modelstaat is of dat migranten in Oost-Europese landen altijd vriendelijk worden bejegend, maar de minister had deze punten ook kunnen maken met een minder lompe woordkeus.”

Sadet Karabulut (SP) vindt dat Blok zijn woorden moet terugnemen. ,,Deze reactie past een minister van Buitenlandse Zaken die verantwoordelijk is voor bevordering van de internationale rechtsorde niet.”

,,Buitengewoon onprofessioneel om als een olifant door de porseleinkast te gaan”, zegt Lilianne Ploumen (PvdA) over de uitspraken van de minister. Zij wil weten of het kabinet zijn zienswijze deelt. Ploumen heeft net als de PVV inmiddels Kamervragen gesteld. De PVV vindt dat de minister helemaal gelijk heeft en vraagt het kabinet het beleid aan te passen aan Bloks uitspraken.