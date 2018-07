Kopstukken Haarlemse Hells Angels horen vonnis

Drie kopstukken van de Haarlemse ‘chapter’ van de Hells Angels horen woensdag of ze de gevangenis in moeten omdat ze leiding zouden geven aan ,,een organisatie die geweld stimuleerde en faciliteerde”.

Tegen chapterpresident Lysander de R. (36) is veertien jaar cel geëist vanwege zijn ,,initiërende, dominante en leidende rol”. Zijn vermeende secondanten Ricardo van der H. (43) en Frank L. (38) moeten wat het Openbaar Ministerie (OM) betreft tien jaar de cel in.

Volgens justitie vormden zij samen met zes andere clubleden en de vriendin van De R. een criminele organisatie, die het plegen van geweld als oogmerk had. Het OM beschuldigt hen van talloze gevallen van afpersing, bedreiging, mishandeling, brandstichting, wapenbezit, hennepteelt en bezit en handel in harddrugs.

Het OM probeert momenteel via een civiele procedure om de Hells Angels te verbieden. Dat is al wel gelukt bij de motorclubs Bandidos en Satudarah. De rechtbank oordeelde dat die clubs een informele vereniging vormen die handelt in strijd met de openbare orde en die door tal van ernstige gedragingen ontwrichtend is voor de samenleving.