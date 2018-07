Roze Vierdaagselegioen begint aan tweede dag

Het Vierdaagselegioen loopt op de tweede dag van de prestatiemars door het Land van Maas en Waal. De tweede dag staat bekend als Roze Woensdag. Veel wandelaars hebben roze kledij aan. Aan het eind van hun tocht lopen ze door het centrum van Nijmegen, dat geheel in het roze is gehuld.

Roze Woensdag is in de jaren negentig van de vorige eeuw spontaan ontstaan. De Vierdaagselopers kwamen in Nijmegen langs diverse homocafés en een kantoor van homo-organisatie COC. Die locaties veranderden het eerst in ,,roze oases.” Inmiddels is de Roze Woensdag van de Vierdaagse net zo populair als de Canal Parade in Amsterdam en de Roze Maandag op de kermis in Tilburg. De bekende homo Henk Krol, fractievoorzitter van 50PLUS, loopt woensdag mee met een wandelteam van RTL4.

De tweede Vierdaagsedag telt meestal de meeste uitvallers. Dat komt volgens de organisatie vooral doordat niet-goedgetrainde lopers nog net de eerste dag konden uitlopen, maar niet meer aan de tweede dag beginnen.