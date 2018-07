Syriëgangster met baby op Schiphol opgepakt

Een 22-jarige vrouw die vermoedelijk is teruggekeerd uit het strijdgebied van Islamitische Staat is dinsdagavond op Schiphol aangehouden. Ze arriveerde met haar enkele maanden oude baby op een vlucht vanuit Erbil, in het noorden van Irak, zo maakte het Openbaar Ministerie (OM) woensdag bekend.

De Rotterdamse wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van terreurdaden.

Ze zou in 2016 naar Syrië zijn gereisd. Haar vader deed toen aangifte van vermissing. Ze zou sterk geradicaliseerd zijn en mogelijk getrouwd zijn met een jihadistische strijder.

De vrouw wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.