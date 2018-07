Van Agt wil getuigen over De Punt

Oud-premier Dries van Agt wil graag getuigen in het proces over de beëindiging van de treinkaping bij De Punt in Drenthe in 1977. ,,Ik hoop bijna dat ik word opgeroepen. Dan zal ik vertellen hoe de waarheid is”, zei Van Agt woensdag in het programma Dit is de Dag.

Bij de beeïndiging van de kaping kwamen zes van de negen kapers en twee gegijzelden om het leven. In een proces tegen de Staat probeert advocaat Liesbeth Zegveld namens de nabestaanden van twee doodgeschoten treinkapers te achterhalen wat er precies is gebeurd en of er een instructie was om alle kapers te doden. Zegveld wil meer getuigen daarover horen, onder wie Van Agt.

Woensdag doet de rechtbank uitspraak en zal blijken of het een eindoordeel of een tussenvonnis wordt. Een tussenvonnis zou betekenen dat de rechtbank toch meer informatie wil over de kwestie, mogelijk door nieuwe getuigen op te roepen.