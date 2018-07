‘Verlaag gebruik CT-scan bij kinderen’

Klinieken zouden minder vaak CT-scans moeten uitvoeren bij kinderen, omdat de straling ervan het risico op hersentumors vergroot. Dat stelt onderzoeker Michael Hauptmann van het Nederlands Kankerinstituut naar aanleiding van een groot onderzoek onder bijna 170.000 kinderen in Nederlandse ziekenhuizen.

Uit de studie blijkt dat het aantal CT-scans bij kinderen stijgt, omdat het een makkelijke en snelle manier is om in – bijvoorbeeld – hun hoofden te kijken. De straling die erbij vrijkomt, is echter hoger dan bij alternatieve onderzoeksmethoden, zo blijkt uit het onderzoek.

Uit de data van 168.394 kinderen die CT-scans kregen in 42 Nederlandse ziekenhuizen, blijkt dat bij hen vaker hersentumors zijn gevonden dat bij de gemiddelde populatie. Volgens de Volkskrant, die een uitgebreid artikel schreef over het onderzoek, is het risico wel klein. Jaarlijks krijgen 120 kinderen een hersentumor en daar komt er door de CT-scans omgerekend één per jaar bij.