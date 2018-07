Asiel Armeense kinderen opnieuw beoordeeld

De asielaanvraag van twee Armeense kinderen uit Amersfoort moet opnieuw worden beoordeeld, omdat geen rekening is gehouden met de terugkeervoorwaarden. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers moet de aanvraag van de tieners Lily en Howick heroverwegen, heeft de bestuursrechter bepaald.

De kinderen kwamen in 2008 met hun moeder naar Nederland. Hun asielaanvraag werd afgewezen. Vorig jaar oordeelde de bestuursrechter dat de moeder en haar twee kinderen mochten worden uitgezet. De moeder vertrok daarop naar Armenië, maar de kinderen verbleven op een onbekende locatie en inmiddels zitten ze bij een bevriend gezin.

De staatssecretaris wees eind mei de asielaanvraag van de kinderen af, maar verzuimde daarbij te kijken naar de terugkeervoorwaarden. Die zijn opgesteld door onder meer de Raad voor de Kinderbescherming.

De moeder probeerde door jarenlang te procederen een verblijfsstatus in Nederland te krijgen. Ze kreeg keer op keer nul op het rekest. De kinderen, die van jongs af aan in Nederland zijn, bleven lang in onzekerheid over de vraag of zij hier mochten blijven of ook naar Armenië moesten. De rechtbank in Utrecht oordeelde eerder dat dat ,,grote invloed op hun welzijn en gevoel van veiligheid” had. Daarom houdt de kinderbescherming toezicht op ze.

De klasgenootjes van de kinderen uit Amersfoort voerden vorig jaar actie op het Binnenhof tegen de uitzetting en ook Defence for Children verzette zich daar hevig tegen. Volgens deze organisatie zijn de kinderen in Rusland geboren en nog nooit in Armenië geweest. De moeder is een etnische Armeense uit Azerbeidzjan.

Harbers moet nu binnen zes weken een nieuw besluit nemen. Het ministerie laat weten de uitspraak te bestuderen.