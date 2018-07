Brandt Corstius en Van Dam niet vervolgd

Justitie seponeert de aangiftes die journalist Jelle Brandt Corstius en tv-producent Gijs van Dam tegen elkaar hebben gedaan. Brandt Corstius beschuldigde Van Dam van seksueel misbruik, waarop Van Dam aangifte tegen de journalist deed van smaad en laster.

De zaken zijn afzonderlijk van elkaar onderzocht, met dezelfde uitkomst. De officier van justitie in Den Haag ziet niet genoeg aanknopingspunten voor Brandt Corstius’ beschuldiging dat de tv-producent hem jaren geleden, toen hij stage liep bij tv-programma Barend & Van Dorp, heeft gedrogeerd en tot seks heeft gedwongen.

Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam onderzocht de aangifte van Van Dam en constateert dat juridisch geen sprake is van smaad. Dat is alleen zo als iemand ,,opzettelijk iemands eer of goede naam aantast” en dat is niet het geval, oordeelt het OM.

Journalist Brandt Corstius bracht zijn verhaal naar buiten via dagblad Trouw. Daarin noemde hij niet de naam van de producent die hem zou hebben verkracht. Ook stonden er weinig andere details in zijn artikel die naar Van Dam konden leiden. ,,Het feit dat hij later de naam van het programma heeft bevestigd maakt dat niet anders”, vindt het OM. Bovendien schreef Brandt Corstius zijn krantenartikel als bijdrage aan het maatschappelijke #MeToo-debat over seksueel wangedrag.