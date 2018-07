Handmatige aanpak brand Drunense Duinen

Circa twintig specialistische brandbestrijders proberen de smeulende bosbrand in De Loonse en Drunense Duinen definitief uit te krijgen. Het gaat om brandweerlieden van Handcrew Overijssel uit de regio’s IJsselland en Twente, die speciaal voor het bestrijden van natuurbranden zijn opgeleid. Zij gaan te voet het veld in om met water en speciaal gereedschap de kleine brandhaarden te blussen of uit te kloppen, meldt de gemeente Heusden.

De brand in het Nationaal Park is weliswaar sinds de uitbraak woensdagmiddag onder controle, maar kan hier en daar snel oplaaien. Daarom is ook in de nacht van woensdag op donderdag een stuk bos van honderd bij tweehonderd meter goed nat gehouden.

De natuurbrandbestrijders, verzameld in het team Handcrew Overijssel, bestaan sinds 2013. Zij dragen speciale kleding en proberen met schoppen en harken smeulend vuur uit te slaan. Het team werd eerder ingezet bij grote natuurbranden in Breda, Hoenderloo en Chaam.