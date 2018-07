Man vast om export tientallen gestolen auto’s

Een 43-jarige man uit Laren wordt verdacht van het exporteren van tientallen gestolen auto’s naar Afrika. Uit onderzoek blijkt volgens de politie dat zijn bedrijf tussen 2015 en 2017 zo’n vijftig auto’s via de haven van Antwerpen heeft uitgevoerd die als gestolen of verduisterd stonden geregistreerd. Er was ook geknoeid met documenten: de zogeheten voertuigidentificatienummers klopten vrijwel nooit.

De man is woensdag opgepakt. In zijn woning heeft de politie onder meer administratie in beslag genomen.

Tijdens het onderzoek ontdekte de politie onder meer een in Frankrijk gestolen BMW en Range Rover. Vervolgens kwam de handelaar in beeld die de auto’s exporteerde naar Ghana en Togo. Hij heeft verklaard niet op de hoogte te zijn van de herkomst van de auto’s, maar slechts de uitvoer te regelen.