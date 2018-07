Nederlander zoekt verkoeling op Marktplaats

Niet alleen de temperaturen en de droogte bereiken records, ook de vraag naar alles wat verkoeling brengt stijgt enorm. Dat merken ze bij de handelssite Marktplaats waar massaal wordt gezocht op trefwoorden als zwembad, airco en parasol.

,,Nederlanders typten de afgelopen dagen het zoekwoord airco maar liefst 165.000 keer in en is daarmee het populairst. Het trefwoord zwembaden is een goede tweede”, aldus Marktplaats.

Ook de vraag naar parasols is explosief gestegen. ,,Binnen een week was er sprake van ruim 57.000 zoekopdrachten. Naar ventilatoren en sproeiers werd 26.000 keer gezocht”, zegt een woordvoerder.

Schaduwdoeken zijn ook in trek. Ze bieden bescherming tegen de brandende zon in tuinen, patio’s en dakterrassen. Het zoekgedrag naar de doeken is verzesvoudigd ten opzichte van vorige maand. Het aanbod op Marktplaats bestaat op dit moment uit ruim 90.000 ventilatoren en airco’s, 26.000 zwembaden en meer dan 7800 parasols.

Niet alleen bij Marktplaats vinden dit soort producten hun weg naar de consument. Bij webwinkel Coolblue mogen ze ook niet klagen. De vraag naar airco’s en ventilatoren stijgt er tot grote hoogte.

,,We verkopen 137 procent meer van deze producten dan in dezelfde periode vorig jaar”, zegt een woordvoerder van Coolblue. ‘Tijdelijk uitverkocht’ staat bij een aantal ventilatoren op de webpagina van de winkel. Ook bij mobiele airco’s voor in huis zijn niet alle apparaten meer leverbaar. ,,De vraag overstijgt momenteel het aanbod”, aldus de zegsman.