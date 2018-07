NPO experimenteert met nasynchronisatie serie

Voor het eerst laat de NPO een buitenlandse serie voor een volwassen publiek nasynchroniseren. Het gaat om de Duitse serie Bad Banks, waarin Barry Atsma een hoofdrol vertolkt. De acteur spreekt hiervoor zelf zijn rol in, zo maakte de NPO bekend.

Volgens Frans Klein, directeur video bij NPO, gaat het om een experiment. Hij is benieuwd hoe de kijkers reageren. ,,We hebben er veel vertrouwen in. Daarom geven we de nagesynchroniseerde versie een prominente plek op NPO 1″, zegt hij. Als het een succes wordt, gaat de NPO mogelijk vaker buitenlandse series nasynchroniseren.

,,Inspreken, wat een vak apart is, is niet nieuw voor mij. Maar het inspreken van mijn eigen rol wel”, zegt Atsma in een reactie. ,,De spanning van de allereerste scène van Bad Banks kwam direct terug. In de studio heb ik elke scène, elke zin opnieuw gespeeld en beleefd, maar dan in mijn eigen moedertaal.”

In het buitenland gebeurt nasynchronisatie veel vaker. In Nederland wordt het nooit gedaan, met uitzondering van kinderseries.

Bad Banks is te zien vanaf 24 juli bij AVROTROS op NPO 1. De serie gaat over een beruchte bankier (Barry Atsma) die bekendstaat om zijn hoge winsten en zijn risicovolle beleid.