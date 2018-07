Vaarverbod op Leidsche Rijn

Met ingang van volgende week stelt waterschap De Stichtse Rijnlanden een vaarverbod in op de Leidsche Rijn, tussen Harmelen en het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht. Dat is nodig om extra zoetwater naar het westen van Nederland te laten stromen, zoals naar de waterschappen van Schieland, Rijnland en Delfland.

De vaart op dat gedeelte wordt met ingang van 24 juli verboden en tot die tijd hebben eigenaren van schepen en pleziervaartuigen gelegenheid te vertrekken. De kans is groot dat het vaarverbod meerdere weken van kracht blijft, aldus het waterschap.

Het waterpeil in de Leidsche Rijn wordt op die dag tussen de 30 en 60 centimeter verhoogd. Zwemmers worden eveneens gewaarschuwd voor een snellere stroming.

De scheepvaart op de Oude Rijn (tussen Woerden en Bodegraven), Grecht, Dubbele Wiericke, Montfoortse Vaart, Korte en Lange Linschoten, Kromwijkerwetering en Jaap Bijzerwetering krijgt eveneens te maken met tijdelijk hogere waterstanden, lagere doorvaarthoogten en hogere stroomsnelheden.

Het gemaal De Aanvoerder, dat aan de Leidsche Rijn bij het Amsterdam-Rijnkanaal staat, is speciaal gebouwd om zoet water naar het westen te pompen. Ter hoogte van dit gemaal worden de speciale deuren in de Leidsche Rijn gesloten, zodat doorvaart niet mogelijk is.