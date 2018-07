‘Verplichte toestemming voor seks ingewikkeld’

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) ziet weinig in een wettelijke verplichting om altijd vooraf expliciet toestemming te vragen om seks met iemand te mogen hebben. Hij denkt dat zulke wetgeving onnodig is en bovendien in de rechtszaal tot ingewikkelde discussies kan leiden.

In Zweden en Spanje is zulke wetgeving onlangs ingevoerd. Deskundigen van onder meer het kenniscentrum voor seksualiteit Rutgers pleitten er donderdag in het AD voor dat Nederland dat voorbeeld volgt. Dat zou de positie van verkrachtingsslachtoffers versterken.

Maar de regels over wat verkrachting of aanranding is en wat niet, zijn volgens Grapperhaus al duidelijk genoeg. ,,We moeten oppassen om wetgeving in te voeren die wel een oplossing lijkt, maar die het uiteindelijk bewijsrechtelijk heel wat ingewikkelder maakt in de rechtszaal.”

Grapperhaus denkt ook dat een goede opvoeding een betere oplossing is. ,,Van jongs af aan moet duidelijk zijn dat aanraken of seks hebben, alleen kan als de ander dat ook wil en dat je anders je handen thuishoudt”, aldus de minister.