Balkons Groningse straat tot eind jaar dicht

Honderden mensen in Groningen mogen tot het einde van het jaar niet op hun balkon komen. Onderzoek moet uitwijzen of de balkons wel veilig zijn. Het gaat om mensen die aan de Westindischekade wonen. Daar kwam eerder deze maand een balkon los van de gevel. De bewapening in het beton bleek verroest te zijn.

Na het incident werden de balkons gestut en gecontroleerd en werden de balkondeuren verzegeld. ,,We hebben een constructeur onderzoek laten doen en een second opinion laten uitvoeren. Na de zomer starten we met een uitgebreid vervolgonderzoek. Helaas is het echt noodzakelijk, veiligheid staat voorop”, zegt woningcorporatie Lefier na een bericht van RTV Noord.

Uit het onderzoek moet blijken of de bewapening in andere balkons ook verroest is en wat er nodig is om dit te herstellen. Het onderzoek duurt waarschijnlijk tot het eind van het jaar. Lefier kan nog niet inschatten hoeveel het onderzoek en het herstel van de problemen zal kosten.