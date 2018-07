Blok praat BZ-ambtenaren bij over uitglijder

Minister Stef Blok is ,,graag bereid” na de zomer te gaan praten met zijn ambtenaren van Buitenlandse Zaken over de omstreden uitspraken die hij deed over onder meer integratie. Dat schrijft hij vrijdag in een brief aan zijn ,,beste BZ-collega’s”.

,,Ik besef dat deze uitspraken ook collega’s binnen de BZ-organisatie persoonlijk raken. Dat vind ik oprecht heel vervelend”, laat de bewindsman weten. ,,De reacties die mij nu bereiken neem ik dan ook serieus.” Minister Blok schrijft verder dat zijn medewerkers erop kunnen rekenen ,,dat ik dan ook met volle inzet en enthousiasme, samen met jullie, verder wil werken aan het Nederlands buitenlandbeleid”.

Blok deed zijn omstreden uitlatingen over migratie en de problemen met multiculturele samenlevingen ruim een week geleden op een besloten bijeenkomst voor Nederlanders die werkzaam zijn bij internationale organisaties. Beelden daarvan kwamen woensdag naar buiten door het programma Zembla van BNNVARA. ,,Mijn woorden waren te scherp en dat is niet goed”, schrijft Blok aan zijn medewerkers.