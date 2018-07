Loonsverhoging voor kraamverzorg(st)ers

Kraamverzorg(st)ers krijgen een loonsverhoging van 5,75 procent, verspreid over twee jaar. Er is een hoop gedoe over geweest en er heerste grote ontevredenheid over de arbeidsomstandigheden en -voorwaarden. Onlangs sloeg de Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden (NBvK) nog alarm over de ‘onthutsende’ omstandigheden waaronder wordt gewerkt in de kraamzorg.

,,De afgelopen jaren hebben vele medewerkers dit mooie vak verlaten. Deze nieuwe cao maakt het weer iets aantrekkelijker om als kraamverzorgende aan de slag te gaan en, nog belangrijker, aan de slag te blijven”, aldus de FNV, net als het CNV een van de onderhandelaars.

De 24 uurswachtdienst, die als erg verstorend voor het privéleven wordt ervaren en slecht zou worden betaald, gaat plaatsmaken voor paraatheid van acht uur aan één stuk, zo is ook afgesproken.

In het najaar komt er een commissie die gaat toezien op de naleving van de cao, aldus de FNV. ,,Verder gaan we heldere afspraken maken om ziekteverzuim terug te dringen en duurzame inzetbaarheid van de werknemers te verbeteren. Ook komen er betere afspraken om de werkdruk flink te verminderen en de balans privé/werk meer in evenwicht te brengen.”

De cao gaat 9000 kraamverzorgenden aan.