Nijmegenaar loopt Vierdaagse 71 keer

Nijmegenaar Bert van der Lans (86) heeft voor de 71e keer de Vierdaagse uitgelopen. Hij was al de recordhouder onder de Vierdaagselopers.

Van der Lans liep tot dit jaar altijd heel makkelijk 30 kilometer per dag. Dit jaar ging het veel moeizamer, omdat hij ziek is geworden. Donderdag kostte het wandelen hem zoveel moeite dat veel mensen vreesden dat de veteraan de Vierdaagse niet zou uitlopen. ,,Ik ben blij dat ik er ben”, verzuchtte hij zelf ook bij de finish in Nijmegen. Of hij volgend jaar weer start kon hij niet zeggen.

Onder de andere binnenkomers vrijdagmiddag in Nijmegen zijn onder andere Frits Wester van RTL4 en Johan Willemstein, die tot vorig jaar marsleider van de Vierdaagse was.