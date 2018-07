Relschoppers FC Twente veroordeeld

Tien supporters van FC Twente zijn veroordeeld voor hun aandeel in de rellen die tijdens de wedstrijd FC Twente – PSV april vorig jaar uitbraken. De politie deed tijdens de wedstrijd een inval in het supportershome van Vak P in verband met een onderzoek naar drugshandel. Daarop braken er rellen uit in en om het stadion de Grolsch Veste.

Alle mannen zijn veroordeeld voor openlijk geweld tegen personen en goederen. Ook werden leden van de mobiele eenheid uitgescholden, aangevallen en bekogeld. De relschoppers, allemaal afkomstig uit de regio, kregen van de rechter taakstraffen tussen de 80 en 240 uur. Een negentienjarige man uit Enschede kreeg een celstraf van twee maanden.

Het verschil in straffen zit onder meer in het aandeel in het geweld dat de mannen hadden, hun strafblad en of zij verantwoordelijkheid hebben genomen voor hun acties.